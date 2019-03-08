«مميش»: البدء في تشغيل ساحات الأرصفة الجديدة ببورسعيد منتصف العام المقبل

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن قرب الانتهاء من التعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية وشركات عالمية في تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرف بورسعيد الجديدة، على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام المقبل 2020.

وأضاف الفريق مميش، في تصريحات صحفية، أن مرسيدس ستكون إحدى الشركات العالمية التي ستنطلق من ميناء بورسعيد الجديدة كمركز لوجيستي عالمي، وهناك مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية للعمل بميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى توقيع شركة Ecoslop الفرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة مخلفات زيتية، باكورة الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية، كأحد خدمات القيمة المضافة التي تحقق الموائمة مع متطلبات القوانين الدولية ورؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن الهيئة ستعلن قريبا عن تنفيذ محطة RORO من قبل تحالف NYK Toyota Bollore بولوريه تويوتا لتشغيل محطة دحرجة السيارات والمركبات بطول رصيف 600 متر وساحة 270 ألف متر مربع، خلال الشهرين المقبلين.

وقال إن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري قد قاربت على الانتهاء من دراسات إنشاء محطة الحاويات CT3 بالأرصفة الشرقية، لتشغيل المحطة مع الشركة بطول رصيف 800 متر، بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجستية خلف المحطة بالمنطقة اللوجستية الأولى على مساحة 420 ألف متر مربع.

وكشف الفريق مميش عن رغبة شركة قناة السويس للحاويات في التوسعة في محطتهم بميناء شرق بورسعيد لتصل طول الأرصفة 2950 متر رصيف تداول الحاويات.

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