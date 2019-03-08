هبطت الليرة التركية اليوم الجمعة، مواصلة تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا.

ووفقا لوكالة رويترز، انخفضت الليرة التركية إلى 5.4780 ليرة للدولار بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.4583 ليرة للدولار أمس الخميس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع أبدا عن اتفاقها لشراء أنظمة إس-400 من روسيا، مضيفا أنها قد تبحث شراء أنظمة إس-500 في وقت لاحق أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تواصل هبوطها بفعل مخاوف بشأن العلاقات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.