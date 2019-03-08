شكرا لقرائتكم وزير السياحة التونسي: القطاع في طريقه نحو التعافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ 13 ساعة في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 05:35

برلين - رويترز - قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي (الخميس) إن قطاع السياحة في طريقه للتعافي، وإن أعداد السياح بدأت تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة.



وتشكل السياحة نحو 8 في المئة من الاقتصاد التونسي ويوظف القطاع 400 ألف شخص، لكنه عانى سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وهجومين شنهما متشددون على سياح أجانب كانوا يقضون عطلاتهم في تونس عام 2015.

وقفزت إيرادات السياحة إلى 1.36 بليون دولار عام 2018 وزار عدد قياسي من السياح بلغ 8.3 مليون تونس قادمين من الجزائر وروسيا ومناطق أخرى في أوروبا. وقال الطرابلسي في مقابلة إن عام 2018 كان جيداً، وإن تونس بدأت تتجاوز الأزمة.

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وأضاف أن عدد السياح الذين جاءوا في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين كان أفضل بالفعل مقارنة بالفترة ذاتها عام 2010، قبل الربيع العربي. وبدأت شركات سياحة أوروبية كبيرة في العودة إلى تونس العام الماضي بعد ثلاث سنوات نأت فيها عن البلاد بعدما قتل متشددون 39 سائحاً في هجوم على شاطئ في سوسة ومقتل 21 شخصاً في هجوم منفصل عند متحف باردو الوطني في تونس العاصمة.

وارتفع عدد الزوار الأجانب 45 في المئة تقريباً العام الماضي وقفز عدد الوافدين من ألمانيا 52 في المئة. وتتوقع تونس أن يصل عدد السياح الوافدين إليها عام 2019 إلى تسعة ملايين للمرة الأولى.

وقال الطرابلسي إن الطلب ما زال قوياً من السياح الروس الذين عادوا سريعاً إلى زيارة تونس بعد الأزمة، على عكس السياح الأوروبيين. وأضاف أنه حريص على جذب السياح البريطانيين للعودة إلى زيارة البلاد من خلال حملات مع شركات للسياحة والسفر. وقال إن وفداً سيحضر أيضاً معرضاً للسياحة في لندن في نيسان (أبريل) للترويج للبلد الواقع في شمال أفريقيا كمقصد سياحي آمن.