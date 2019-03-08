شكرا لقرائتكم خبر عن المنصور للسيارات تطلق أقوى العروض على شيڤروليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المنصور للسيارات حملة تخفيضات كبيرة لعملاء ومحبي العلامة الذهبية الأكثر مبيعاً في السوق المصرية شيڤروليه ، وتأتي تلك التخفيضات تشجيعاً من المنصور للعملاء الراغبين في اقتناء سيارة جديدة من طرازات أوبترا و لانوس و أفيو وهي الطرازات التي ستحظى بالتخفيضات خلال شهر مارس الجاري. ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض من خلال صالات العرض الخاصة بشركة المنصور للسيارات أو أي من الموزعين المعتمدين.

شيڤروليه.. تنوع يلبي طموحاتك

تحرص شيڤروليه دائما على اكتساب أكبر قدر ممكن من رضاء العملاء ، ويظهر ذلك من خلال التنوع الكبير الذي تشهده الطرازات الخاصة بالعلامة الذهبية ، فتجد أن أوبترا سيارة شبابية أنيقة تحمل تصميم جذاب ومواصفات فنية أكثر من رائعة وكماليات تضاهي السيارات الفارهة ويتحقق كل ذلك بمقابل مادي أكثر من رائع.

وليست أوبترا وحدها هي ما يلبي طموحك، فقد حرصت شيڤروليه على تقديم التخفيضات على السيارة العائلية أفيو والتي حقتت نجاحاً باهراً في السنوات الماضية نتيجة لمواصفاتها الرائعة ومظهرها الأنيق وسعرها المنافس.

ولا ننسى بالطبع لانوس ، فقد تصدرت هذه السيارة مبيعات الفئة الخاصة بها لعدة سنوات، بسبب محركها القوى الذي يجيد التعامل مع الأجواء المصرية ومتانة الصانع المصري وما تحمله من كماليات تسهل مشواراً كان يبدو صعباً.

كماليات إ ضافية من المنصور لعملائه

واستمراراً للمفاجآت التي يقدمها المنصور لعملائه، فقد حظيت كل من أوبترا و أفيو و لانوس على إضافات جديدة لتحقق بذلك المزيد من الراحة والرفاهية لعملاء شيڤروليه وللمرة الأولى سيحصل عملاء لانوس على كاميرا خلفية وحساسات للمساعدة على الركن وأيضا شاشة تعمل باللمس، وهي نفس الإضافات التي حصلت عليها أوبترا وأفيو.

امتلك شيڤروليه وانضم لمنظومة متكاملة

لا يتوقف الأمر على قيامك بشراء إحدى سيارات العلامة الذهبية شيڤروليه ولكن التميز يبدأ من لحظة الشراء، فبمجرد حصولك على إحدى سيارات العلامة الذهبية، قد أصبحت عميلاً لدى المنصور للسيارات إحدى أكبر شركات السيارات في الشرق الأوسط، فلدينا منظومة متكاملة للعناية بعملائنا بدءاً من 36 مركز خدمة معتمد يعملون في خدمتك بجميع أنحاء الجمهورية، ومروراً بمجموعة من البرامج والعروض التي لا تتوقف طوال العام والتي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة لعملائنا الكرام .

Advertisements

منصور بلس في انتظارك

ويعد برنامج "MansourPlus" هو ثمرة ونتاج مجهود فريق كبير من المتخصصين في خدمات ما بعد البيع ، وتم تقديمه لسوق السيارات بغرض مكافأة العملاء الأوفياء لشركة المنصور للسيارات. وتقوم فكرة البرنامج على اكتساب وتجميع النقاط مقابل كل جنيه يصرف على الخدمات/الصيانة المقدمة في مراكز الخدمة الخاصة بالشركة بحيث يمكن استخدامها لاحقاً في سداد فاتورة الصيانة التالية أو جزء منها ، و يمكن للعملاء متابعة رصيد النقاط والمعاملات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

أصلي ومش غالي لعملاء شيڤروليه

"أصلي .. ومش غالي" هو شعار لحملة تقوم على فكرة توعية المستهلك المصري بأهمية تركيب قطعة غيار أصلية في سيارته وتوعيته بمخاطر اللجوء إلى قطع الغيار مجهولة المصدر والتي تنتشر في الأسواق وتستخدمها ورش الصيانة غير المعتمدة والتي تعمل دون ضوابط فنية أو هندسية، ما يعرض العميل لمخاطر كبرى بسبب فارق سعر بسيط .

عزيزى العميل ... نحن في منصور شيڤروليه قد اتخذنا قراراً بتخفيض أسعار الصيانة في جميع مراكز الخدمة المعتمدة لدى المنصور للسيارات، وذلك حفاظاً على عملائنا من التعرض لمخاطر إجراء الصيانة في مراكز خدمة غير معتمدة.

وعليه فإن حملة "أصلي .. ومش غالي" عبارة عن استراتيجية جديدة تنتهجها المنصور مع عملاء شيڤروليه وهي أن يحصل العميل على قطعة غيار أصلية وخدمة ممتازة وآمنة، مقابل مبلغ غير مرتفع، مقارنة بأسعار قطع الغيار في كافة التوكيلات الأخرى. فالهدف من الحملة هو تشجيعك للحفاظ على استثمارك.

لا تنسى الاستفادة من خدمة TRADE IN

إذا كنت من مالكي شيڤروليه يمكنك الاستفادة من خدمة Trade In في حال رغبتك استبدال سيارتك القديمة بأخرى جديدة، شريطة أن تكون سيارتك القديمة من موديلات 2014 فأكثر (لا يتعدى عمرها 5 سنوات من سنة الصنع). وتعتبر خدمةTrade In من أكثر الخدمات التي تلقى قبولاً واستحساناً في السوق المصري، نظراً للطريقة التي تقدمها بها المنصور للسيارات وما تشهد من مرونة في الإجراءات وتقييم بشكل عادل للسيارة القديمة.

عروض وتخفيضات على الصيانة لا تنتهي

حرصاً من المنصور للسيارات على وضع عملائه دائما في المقدمة، وتطبيقاً لشعار (مع المنصور .. أنت في أيد أمينة) فإن الشركة تحرص دائما على إطلاق عروض وتخفيضات ليس لها مثيل على الصيانة، وما يلبث أن ينتهي العرض ويبدأ آخر، وأبرز عروض الصيانة التي أطلقتها المنصور للسيارات لعملائها هذا العام هو "الخصم المستحيل" والذي مازال مستمراً إلى الآن في جميع مراكز خدمة المنصور للسيارات .