شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشيد بدور الشعب ببرنامج الإصلاح ومساندة الإعلام لقضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، بدور وسائل الإعلام وبينها الصحافة الاقتصادية فى مساندة القضايا الوطنية، وتحمل المسؤولية الوطنية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الذى حقق نجاحات كبيرة وإشادات دولية متتابعة، مؤكدا على أهمية دور القيادة السياسية فى تبنى والإشراف على صياغة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتفهم الشعب المصرى لإجراءات خطة الإصلاح.



جانب من المؤتمر

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، إن وزارة المالية تعتمد على كوادر مؤهلة ومدربة لوضع الخريطة الاستراتيجية لوزارة المالية، وذلك عبر وزراء مالية متعاقبين ينفذون تلك الخطة، بمشاركة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.

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جدير بالذكر، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة، حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة، وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.