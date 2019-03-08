شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ختام فعاليات المشاركة المصرية بمعرض شيامين للرخام بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم، غدا السبت، فعاليات المشاركة المصرية بمعرض "Xiamen Stone Faire Exhibition" المتخصص فى مجال الرخام والجرانيت، الذى يعقد بمدينة شيامين الصينية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى، ويضم الجناح الذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات 23 شركة مصرية متخصصة، وذلك على مساحة 805 أمتار.

وأوضح السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن مشاركة مصر فى هذا المعرض، الذى يعد الأكبر دولياً فى هذه الصناعة تأتى انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على مساعدة المنتجين المصريين فى فتح أسواق جديدة والنفاذ للأسواق الكبرى، وفى مقدمتها الصين، حيث يستقبل المعرض عددا كبيرا من العارضين الدوليين الذين يعرضون أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم وحلولهم التصميمية، مشيرا إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية للتواصل مع الجهات العالمية والتجار والمشترين المعنين بصناعة الرخام، ويستهدف فى المقام الأول مستوردى الرخام والجرانيت وصناع القرار فى صناعة البناء.

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الجناح المصري

وأضاف يوسف أن السوق الصينية تعد من الأسواق المهمة التى توليها الهيئة اهتماماً كبيراً فى هذا القطاع، حيث تعد الصين أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصرى، حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية من هذين البندين إلى السوق الصينية 50% من إجمالى صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى العالم خلال عام 2018، لافتاً إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتسويق منتجات الرخام المصرية.

وأوضح تيمور عصام مدير قطاع معارض مواد البناء بالهيئة ومدير الجناح المصرى أن إجمالى عدد الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام بلغ ألفى شركة من 56 دولة، كما يصل إجمالى زوار المعرض نحو 150 ألف زائر تجارى من 146 دولة، حيث يغطى المعرض قطاع أعمال مواد البناء، كما يقدم صورة كاملة لأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات فى كل حلقة فى سلسلة التوريد الدولية.

وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات قامت بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى ببرلين بدعوة كبار المستوردين من المشترين والتجار والموردين وأصحاب شركات المقاولات والمستوردين لزيارة الجناح المصرى، والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض.