مشاريع الترفيه السعودية تفتتح أول سينما في الخبر 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية «SEVEN» أمس الستار عن صالة سينما جديدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات، في واجهة أجدان البحرية في مدينة الخبر، مشيرة إلى أن من المخطط افتتاحها في الربع الثاني من 2020.

وذكرت في بيان أن سينما AMC أجدان ووك تتميز بقربها من مختلف المحلات التجارية والمطاعم المحلية والعالمية في واجهة أجدان البحرية، والتي تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع وتحظى برؤية مميزة على بحر الخليج العربي، وتضم كذلك نخبة من المطاعم والمقاهي الراقية من أشهر العلامات التجارية العالمية مما سيجعلها مقصدا ترفيهيا أساسيا لسكان الخبر والمنطقة الشرقية.

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وأشارت إلى أنها تقدم تجربة سينمائية مختلفة عبر 9 صالات عرض تتميز بخدمات متميزة للمشاهد التي ستنقل عرض الأفلام إلى مستوى جديد كليا، من خلال أفضل تقنيات العرض السينمائي والهندسة الاستثنائية للأصوات مما سيصنع من رحلتك إلى السينما تجربة لا تنسى.

وتعد شركة مشاريع الترفيه السعودية، التي أعلن عن تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأخير من عام 2017، الجهة الأولى التي تحصل على رخصة تشغيل دور العرض السينمائي في المملكة، التي أطلقت أولى استثماراتها بالشراكة مع مجموعة AMC الترفيهية، وتعمل الشركة على توسيع انتشار دور السينما على مستوى المملكة خلال السنتين القادمتين لتغطي جميع مناطق المملكة بمعايير عالمية.

وأفادت الشركة الأولى لتطوير العقارات بأن مشروع واجهة أجدان البحرية يعد مشروعا نوعيا يرتكز على توفير حياة فريدة تخاطب احتياجات المجتمع، وذلك عبر توفير جميع العناصر الجوهرية والكمالية كالمسطحات المائية والخضراء والمساحات المخصصة للمشي والاختيارات الترفيهية المنوعة، مثل صالات السينما والمقاهي والمطاعم العالمية، التي من شأنها أن تضفي المزيد من الرفاهية للتجربة الكاملة.

ويضم مشروع واجهة أجدان البحرية مشاريع متعددة الاستخدامات سكنية، تجارية، فندقية، ترفيهيه، وتتميز مدينة الخبر بموقعها المميز على مستوى المنطقة.