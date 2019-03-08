فوائد صفقة اندماج سبكيم والصحراء تصل لـ225 مليون ريال سنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت شركتا السعودية للبتروكيماويات «سبكيم» والصحراء للبتروكيماويات «الصحراء» على موقع تداول أمس الفوائد المتوقعة من صفقة الاندماج المزمعة بينهما، والتي قدرت في بيانين منفصلين بين 175 و225 مليون ريال سنويا.

وأوضحت الشركتان أن الفوائد المتوقعة للصفقة تمثل زيادة متكررة في الأرباح قبل خصم الأتعاب المالية والضرائب وتكاليف الاستهلاك والإطفاء، على أن تتحقق هذه الفوائد السنوية بنهاية السنة الثالثة من تاريخ إتمام الصفقة.

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وأفادتا بأن الجدول الزمني المتوقع لدمج الأعمال قد يستغرق مدة تتراوح بين 18 و24 شهرا بعد تصويت الجمعيتين، مشيرتين إلى أنه سيتم وضع خطة عمل للإشراف على مستجدات دمج الأعمال وأنشطة المجموعة والتي تتولى مسؤوليتها لجنة إشراف متخصصة.

وأشارتا إلى أنه يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجهات الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من الشركتين، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل 30 يونيو 2019 بمجرد الحصول على جميع الموافقات الضرورية.

وذكرت الشركتان أنهما بدأتا بممارسة الأنشطة الهادفة إلى تحقيق تكامل الأعمال، وستستمران في العمل كالمعتاد حتى إتمام الصفقة، مشيرتين إلى أن بعض المساهمين لدى إحدى الشركتين أو كليهما قد يواجهون قيودا كلية أو جزئية تمنعهم من التصويت على الصفقة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم إصدار دليل إرشادي يوضح قيود التصويت كجزء من الوثائق الخاصة بالمساهمين، مبينتين أنه على المستثمرين مراجعة الإرشادات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قيود تنطبق عليهم.

وكانت «سبكيم» و»الصحراء» أعلنتا في ديسمبر الماضي، دخول الطرفين في اتفاقية ملزمة «اتفاقية التنفيذ»، والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم توافقا مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.