«تداول» تشارك 80 بورصة قرع جرس السوق للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

انضمت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس إلى الأسواق المالية العالمية في فعالية قرع جرس افتتاح السوق تعزيزا للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك ضمن الشراكة بين «تداول» ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.

وأقامت تداول فعالية قرع جرس افتتاح السوق بحضور رئيس مجلس إدارة تداول سارة السحيمي، والمدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان.

Advertisements

وبذلك تنضم «تداول» إلى نحو 80 سوقا مالية حول العالم تقيم هذه الفعالية ضمن الشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، بهدف تمكين المرأة في قطاع الأسواق المالية واحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وبالإضافة إلى قرع جرس افتتاح السوق بهذه المناسبة، شملت الفعالية استعراض بعض التجارب الملهمة، كما وقع المدير التنفيذي لشركة تداول على اتفاقية «مبادئ تمكين المرأة» كأول شركة سعودية ليعكس التزام تداول بأهمية تعزيز دور المرأة في قطاع الأسواق المالية والشركات المدرجة.

يذكر أن الفعالية تأتي انطلاقا من دور تداول في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وضمن إطار الشراكة بين تداول ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة باعتبارها سوقا مالية شريكة والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2018، هادفة إلى تعزيز قضايا الاستدامة في الأسواق المالية السعودية وإلى خلق منصة لتبادل الخبرات والمعلومات في سبيل استكشاف آفاق التعاون بين الأسواق المالية من جانب، والمستثمرين والمشرعين والمصدرين من جانب آخر، بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحفيز الاستثمارات المستدامة.