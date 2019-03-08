أبيكورب تقترض 1.5 مليار من 4 بنوك سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، على تمويل مرابحة مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، من أربعة بنوك سعودية، حيث سيتم استخدام هذا التمويل لأغراض مؤسسية عامة تشمل توسيع دعم المحفظة الاستثمارية لـ «أبيكورب» في عدد من مشروعات الطاقة الإقليمية.

وأوضحت الشركة المملوكة للدول العربية العشر المصدرة للنفط، في بيان أمس، أن الصفقة شهدت إقبالا قويا من قبل المستثمرين، حيث أسهم تجمع بنكي يضم أربعة مصارف سعودية، وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ومجموعة «سامبا» المالية، في توفير هذا التمويل الذي يمتد لأجل استحقاق مدته خمس سنوات، في حين تولت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» دور وكيل تسهيل المرابحة بالنيابة عن «أبيكورب».

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وأكدت «أبيكورب» أن هذه الصفقة تعد دليلا واضحا على قدرة الشركة على جذب رؤوس الأموال من خلال قاعدة عريضة من المستثمرين بالأسواق الإقليمية والدولية المختلفة، التي تجلت في صفقاتها الأخيرة ضمن برنامج الصكوك العامة القائم، وبرنامج السندات الدولية «144 إيه»، وصفقات «فورموزا» و»الديم سوم» بالأسواق الآسيوية.

وقال رئيس إدارة الخزانة والأسواق المالية في أبيكورب هشام فريد «يعكس نجاح هذه الصفقة من التمويل المشترك المكانة المالية القوية التي تتمتع بها أبيكورب، وثقة القطاع المصرفي بأعمالها، ويشير الإقبال الكبير من قبل المقرضين للمشاركة في هذا التمويل إلى الملاءة المالية والائتمانية القوية للشركة، بالإضافة إلى سجل أعمالها ومشاريعها الناجحة».

وذكرت الشركة أنها كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العربية العشر المصدرة للنفط، تتمتع بجدارة ائتمانية قوية مدعومة بتصنيف «إيه 3» من وكالة «موديز»، بالإضافة إلى رفع تصنيفها الائتماني أخيرا من «مستقر» إلى «إيجابي»، الأمر الذي «يشكل إنجازا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة».