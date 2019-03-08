فى يوم المرأة العالمى.. 10معلومات عن "الست المصرية" ومساهمتها بالعمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 8 مارس من كل عام، يُحتفل باليوم العالمى للمرأة، والذى تقرر الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945.
وبمناسبة هذا اليوم، والذى يحل علينا اليوم، الجمعة ، يقدم ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن "الست المصرية" ونسبة مشاركتها فى العمل، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.
19.6% معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من 2018.
5.341 مليون أنثى، حجم الإناث فى قوة العمل منهن 1.046 مليون متعطلة.
تمثل المرأة نسبة 48.4% من إجمالى سكان مصر.
3.3 مليون أسرة ترأسها نساء، بنسبة 14% من إجمالى الأسر.
30.8% نسبة الأمية بين الأناث.
73.9 % متوسط العمرالمتوقع للإناث خلال 2018 عام.
15 % من أعضاء البرلمان إناث.
118.9 ألف أنثى فى الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج.
5 % نسبة تمثيل المرأة فى المناصب العامة.
تشكل المرأة المصرية نسبة 19% فى وظائف الإدارة العليا.
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