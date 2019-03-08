شكرا لقرائتكم خبر عن الوادى للصناعات الفوسفاتية: البت بالعرض المالى لتنفيذ مجمع أبو طرطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مدحت يسرى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية عن تقدم 3 تحالفات عالمية بمشاركة شركات مصرية بالعروض الفنية والمالية لتنفيذ مجمع حامض الفوسفوريك فى ابو طرطور بالوادى.

وأوضح يسرى لـ"الخليج 365"، أن التحالفات الثلاث تضم شركات مصرية ، بحيث يضم التحالف الإيطالي بقيادة شركة سايبم (Saipm) شركة بتروجيت والتحالف الصينى (CSCEC)، وشركة أوراسكوم، والتحالف الثالث انتكسا (Intecsa)، الاسبانى مع تحالف شركات مصرية أخرى.

وأوضح أنه يتم حاليا التقييم المالى والتمويلى للعروض، ومن المتوقع البت فى العروض خلال أسبوعين للإعلان عن التحالف الفائز، بتكلفة اجمالية المشروع تتراوح ما بين 850 الى 900 مليون دولار.

وأكد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية، أنه فور الإعلان عن التحالف الفائز سيتم البدء فورا فى إجراءات التمويل أول أبريل القادم، وتستغرق فترة تنفيذ المشروع من 30 إلى 32 شهرا.

وأكد أن تعاون شركات مصرية مع شركات عالمية، سيعطى فرصة لشركاتنا المصرية الحصول على الخبرة، مما يسمح لها القدرة فيما بعد على العمل منفردة و الخروج للعمل خارج مصر.