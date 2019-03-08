"القابضة الكيماوية" تسدد مستحقات عاملي"سيمو للورق" تنفيذا لحكم القضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه تم حل مشكلة مستحقات العاملين بشركة "سيمو للورق" العائدة من الخصخصة.
وأضاف الرشيد لـ"الخليج 365" ، إنه تم سداد شهرين من مستحقات العاملين، وجارى صرف بقية المستحقات البالغة 7 أشهر ونصف، وذلك تنفيذا لحكم القضاء بأحقية العمال فى الحصول على 9 أشهر ونصف تمثل رواتبهم بعد صدور الحكم وتوقيت تنفيذه ، لافتا أن القابضة طلبت من العاملين إقرار بإنهاء كافة النزاعات لتسوية المستحقات القديمة .
وأشار وليد الرشيد أن العمال يريدون زيادة قيمة حافز الوجبة، رغم أنه لا توجد شركة من الأساس تعمل وبالتالى كيف يحصل العمال على حافز وجبة وهم لا يعملون ، موضحا أن القابضة تتحمل رواتبهم منذ عودة الشركة من الخصخصة رغم امتلاكنا نحو 14% فقط من الشركة .
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