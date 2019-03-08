شكرا لقرائتكم خبر عن لمستثمرى البورصة.. 11 نصيحة قبل اختيار التداول الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرون أنه يمكنك بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية من خلال شبكة الإنترنت بواسطة موقع إلكترونى تابع لشركة السمسرة التى يتعامل معها المستثمر أعد خصيصا لهذا الغرض، ويعرف ذلك باسم "التداول الإلكترونى".

وتمتلك شركة السمسرة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية التداول الإلكترونى وإتاحته لعملائها موقع لذلك، على أن يحرر عقد معتمد بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكترونى، ولكن يجب عليك الحذر من:

1- تحقق من شركة السمسرة الذى ستتعامل معها فيجب أن تتأكد أنه مرخص لها بمزاولة آلية التداول الإلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- يجب أن يكون لديك خلفية مسبقة فى كيفية التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت.

3- استوضح عن آلية الحماية والسرية التى تطبقها شركة السمسرة وهل هى كفيلة لحماية تداولاتك.

4- اعلم إن إدخال الأوامر من خلال الإنترنت لا يعنى تنفيذها على الفور، لذا تابع العملية للتأكد من إتمامها.

5- تأكد من أنك تملك أحدث برامج الحماية وأكثرها أماناً وتأكد انك تستخدم حسابك الإلكترونى.

6- تريث فى قرارك الاستثمارى قبل الدخول على نظام التداول الإلكترونى.

7- تنبه إنك إذ لم تحمى معلوماتك وحساباتك الشخصية جيداً من الممكن إن تكون احد ضحايا تلاعب التداول الإلكترونى، لا تستجيب لأى بريد الإلكترونى يطلب معلومات خاصة بك.

8- لا تثق تماما فى برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق والرسومات البيانية، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية ويحسن فى حال استخدامها أن توظف معطياتها كمعلومات مساعدة‏ فقط.‏

9- اختار كلمة سر قوية، حيث أفضل كلمات المرور هى الكلمات الصعب تكهنها أو توقعها، وعليك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بصفة دورية، ولا تشاركها مع أحد، ولا تخزنها على الكمبيوتر، وإذا اضطررت إلى تدوين كلمة السر فعليك حفظها فى مكان امن وخاص، وفى حال فقدام كلمة المرور عليك بالاتصال بشركة السمسرة فوراً ومراجعتها حتى تقوم الشركة باتخاذ اللازم.

10- اقرأ وراجع كشف حسابك الشهرى بصفة دورية، راجعه بعناية وتأكد من أن كل المعاملات المدونة قد تمت بالفعل، و تأكد أيضا" من أن كل المعاملات التى أجريتها مذكورة به.

11- تأكد أن شركة السمسرة الخاصة بك لديها بيانات مستحدثة عنك متضمنة عنوان المراسلة والبريد الإلكترونى وغيرها من البيانات.