شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام التداولات للجلسة الرابعة على التوالي بفعل إشارات على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى صعود الدولار الذي ضغط على أسهم شركات التصدير.



وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 0.0% دون تغيير، ولكنه فاجأ الأسواق بإطلاق جولة لمنح قروض للبنوك في منطقة اليورو بهدف إنعاش النمو المتباطيء.



وخفض البنك المركزي أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد بمنطقة اليورو إلى 1.1% هذا العام من توقعات سابقة بنمو نسبته 1.7%، كما خفض التوقعات أيضاً للنمو في العام القادم.



وأشار رئيس البنك "ماريو دراجي" إلى أن هذه القراءات ترجع إلى عدة عوامل سلبية تضغط على اقتصاد منطقة اليورو، وأبرز هذه العوامل تبني سياسات حمائية، وأكد على ان الفائدة ستظل ثابتة حتى أواخر العام الجاري على الأقل.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بثلاثة آلاف طلب إلى 223 ألفاً الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الذي تتباعه الأسواق عن كثب غداً للوقوف على مدى قوة سوق العمل الأمريكي.



هذا، وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:25 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات بسوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.8% وأغلق عند 56.66 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 56.9 دولار وأقل سعر عند 56.08 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% مغلقاً عند 66.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر بالجلسة عند 67 دولارا وأقل سعر عند 65.7 دولار.



وفي نهاية التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 25473 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 25645 نقطة وأقل مستوى عند 25352 نقطة.



وهبط "ناسداك" بأكثر من 1% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 7421 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7489 نقطة وأقل مستوى عند 7397 نقطة.



وتراجع "ستاندرد أند بورز" في ختام الجلسة بنسبة 0.8% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 2749 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2767 نقطة وأقل مستوى عند 2739 نقطة.