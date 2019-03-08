شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع..وتباين في أداء العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الريبل خلال تعاملات اليوم لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%، وذلك في الوقت الذي شهد فيه سوق العملات الرقمية تبايناً في الأداء.



ولا تزال القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة قرب 133 مليار دولار، ولم تشهد سوى ارتفاعاً طفيفاً من المستوى الذي استهلت به تعاملات اليوم حيث بلغت 132.8 مليار دولار.



وانخفضت الريبل في تمام الساعة 21:27 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار، فيما سجلت قيمة سوقية بحوالي 31.5 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بحوالي 0.5% إلى 3889 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 3917 دولاراً وأقل سعر عند 3588.1 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 68.3 مليار دولار.



وشهدت الأسواق العالمية بوجه عام قلقاً اليوم إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وعزوف عن أصول المخاطرة والمعادن والإقبال على الدولار كملاذ آمن.