شكرا لقرائتكم خبر عن "كوالكوم" تتهم "آبل" بالمراوغة بشأن شاهد في نزاعهما القضائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "آبل" الخميس إن شاهدها الأبرز في قضية براءات الاختراع التي تعد محور نزاع قانوني مع "كوالكوم" – المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية – لا ينوي الحضور للشهادة مجددا في سير المحاكمة.



ولا تزال الشركتان في نزاع على ثلاثة براءات اختراع تقول "كوالكوم" إن "آبل" استولت عليها واستغلتها في تطوير بعض نسخ "آيفون" مشيرةً إلى أن أحد البراءات يتعلق بتوصيل الهاتف سريعاً بالإنترنت.



وزعمت "آبل" أن أحد مهندسيها هو الذي شارك في ابتكار هذه التكنولوجيا وأنها سجلتها كبراءة اختراع باسم الشركة من ابتكار المهندس "أرجونا سيفا" الذي كان من المفترض أن يدلي بشهادته ضمن القضية، ولكنه كشف مؤخراً عن عدم نيته المشاركة.



وتقدمت "آبل" بفيديو للمهندس "سيفا" وهو يعمل على اختراع التكنولوجيا محل النزاع بالتعاون مع فريق داخل الشركة.



وعلى أثر النزاع القانوني، قررت "آبل" العام الماضي التوقف عن استخدام الرقائق الإلكترونية – التي تنتجها "كوالكوم" – في صناعة جوالات "آيفون".



يأتي ذلك مع توجه "كوالكوم" إلى زبائن آخرين للرقائق الإلكترونية أبرزهم منافسي "آبل" مثل "سامسونج" و"هواوي".