شكرا لقرائتكم خبر عن القلق بشأن الاقتصاد العالمي يدفع أسعار الفضة نحو الهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار المعادن ومن بينها الفضة خلال تداولات اليوم وسط ضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما يؤثر على أسواق السلع.



يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير بالإضافة إلى خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو إلى 1.1% هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو بنسبة 1.7%.



وأطلق البنك المركزي أيضاً برنامجاً جديداً لمنح القروض للبنوك في منطقة اليورو بهدف تحفيز النمو الذي يراه متباطئاً، كما شدد رئيس البنك "ماريو دراجي" على وجود عوامل تهدد النمو الاقتصادي العالمي من بينها الحمائية.



واتجه المستثمرون نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن حيث ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 19:42 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 97.5 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% وأغلقت عند 15.04 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.13 دولار وأقل سعر عند 14.985 دولار.



كما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% إلى 1286.1 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1289.6 دولار وأقل سعر عند 1280.8 دولار.