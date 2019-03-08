شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يسجل أدنى مستوى في حوالي أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تداولات اليوم بعد أنباء عن أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على وشك الانهيار في إشارة إلى أن خطة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" ستقابل بالرفض عند التصويت عليها أمام البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل.



وأشارت مصادر لصحيفة "زي صن" إلى أن المحادثات بين لندن وبروكسل تقترب من الانهيار وسوف يتم عقد اجتماع في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة ما كان سيتم السماح بالمزيد من المفاوضات من عدمه.



وفي ظل هذه الأنباء السلبية، تشير الترجيحات إلى أن الخطة المعدلة حول "بريكست" الخاصة بـ"ماي" سيرفضها البرلمان البريطاني الأسبوع القادم.



وحال تأكيد هذه الأنباء، فإن حكومة "ماي" سوف تواجه هزيمة تاريخية أخرى أمام البرلمان البريطاني بعد رفض صفقتها في وقت سابق هذا العام.



ولم يتم الحديث بعد عن إبرام صفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع اقتراب الخروج رسمياً من التكتل الموحد في التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وعلى أثر ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار في الساعة 19:07 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3092، وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3186 وأقل مستوى عند 1.3086.