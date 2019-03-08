شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع على نحو طفيف مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف حيث تعرض المعدن النفيس لضغوط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وبلوغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.



واستفادت العملة الأمريكية من إقبال المستثمرين عليها كملاذ آمن في أعقاب خفض البنك المركزي الأوروبي للتوقعات بشأن نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو متحدثاً عن تباطؤ آخر في الاقتصاد العالمي نتيجة السياسات الحمائية.



وقفز مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:59 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.3 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول وبلغ أعلى مستوى عند 97.5 وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان في الساعة 18:02 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1285.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1289.6 دولار وأقل سعر عند 1280.8 دولار.

وتترقب الأسواق غداً صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل الأمريكي خلال فبراير/شباط.