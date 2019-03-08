شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بعد قرار المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام الدولار وسجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر خلال تداولات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت الفائدة وإطلاق برنامج لتمويل البنوك في دول التكتل الأوروبي الموحد.



ومن جانبه، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" أن الفائدة ستزل ثابتة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على الأقل مشيرا إلى وجود عوامل تؤثر سلبياً على نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو، ومن أبرز هذه العوامل الحمائية.



وعلاوةً على ذلك، خفض البنك المركزي توقعاته بشأن النمو في منطقة اليورو إلى 1.1% عام 2019 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو عند 1.7%.



كما خفض البنك أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد في التكتل الموحد خلال عام 2020 إلى 1.6% من 1.7%.



هذا، وانخفض اليورو أمام الدولار في الساعة 17:07 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.1213، وسجلت العملة الموحدة ادنى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، فيما بلغت أعلى سعر اليوم عند 1.1322 وأقل سعر عند 1.1208.