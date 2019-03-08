شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتخلى عن مكاسبه ويهبط ادنى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص "ويست تكساس" مكاسبه في حين تحول "برنت" نحو التراجع خلال تعاملات اليوم بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وثبت كلاً من البنك المركزي الأوروبي والمركزي الكندي معدلات الفائدة دون تغيير وأشارا في بيانهما إلى وجود مخاطر على الاقتصاد العالمي نتيجة سياسة الحمائية التجارية والتقلبات في الأسواق المالية.



وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو هذا العام إلى 1.1% من 1.7% في تقديرات سابقة.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:24 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.4 نقطة وأقل سعر عند 96.8 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:18 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 56.4 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 56.9 دولار وأقل سعر عند 56.08 دولار.



اما "برنت"، فقد انخفض بنسبة 0.1% إلى 65.9 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 67 دولاراً وأقل سعر عند 65.7 دولار.