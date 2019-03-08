شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض مع تحول الطلب نحو البلاتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بفعل تحول الطلب من شركات صناعة السيارات نحو البلاتين لاستغلاله كبديل للبلايوم مرتفع التكلفة.



وتحولت صناعة السيارات نحو البلاديوم والبلاتين لاستخدامهما في مكونات تقلص انبعاثات العوادم من المركبات في ظل تشديد الحكومات والدول في أوروبا وأمريكا معايير مكافحة التلوث.



يأتي ذلك بعد فضيحة "فولكس فاجن" التي اعترفت عام 2015 بوجود برمجيات تضلل جهات حكومية بشأن مستويات العوادم المنبعثة عند اختبار محركات الديزل.



واجتاز البلاديوم مؤخراً حاجز 1500 دولار للأوقية بدعم من الطلب القوي على المعدن بالإضافة إلى التوقعات بتراجع المعروض العالمي منه.



ونتيجة لارتفاع سعره، تحولت شركات نحو شراء البلاتين، وهو معدن صناعي آخر أقل سعراً من البلاديوم.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:45 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1483.3 دولار للأوقية وسجل اعلى سعر عند 1510 دولارات وأقل سعر عند 1482.2 دولار.



أما البلاتين، فقد انخفض سعره بنسبة 0.8% إلى 821.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 830.1 دولار وأقل سعر عند 820.6 دولار.