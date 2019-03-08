شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط في بداية الجلسة عقب قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" والتي أثارت القلق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وبعد القرار المتوقع بتثبيت الفائدة، أعلن البنك المركزي إطلاق برنامج جديد لتمويل البنوك الأوروبية بتكلفة رخيصة في محاولة لتحفيز النمو بمنطقة اليورو.



وصرح رئيس البنك "ماريو دراجي" بأن هناك علامات أظهرتها البيانات تلمح إلى تباطؤ نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو متوقعاً تثبيت الفائدة حتى عام 2020 على الأقل.



وأشار "دراجي" أيضاً إلى وجود عدد من المخاطر التي تؤثر سلبياً على الاقتصاد العالمي وأيضاً منطقة اليورو ومن بينها الحمائية التجارية.



وكشفت بيانات عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بثلاثة آلاف طلب إلى 223 ألفا خلال الأسبوع الماضي.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:29 جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 25409 نقاط، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 7433 نقطة، في حين انخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2748 نقطة.