شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر بعد استيعاب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب قرار البنك المركزي في كندا أمس بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.



وثبت البنك المركزي أمس الفائدة عند 1.75% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، وكشف في بيانه عن توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي نتيجة عوامل خارجية.



وأوضح محافظ البنك "ستيفن بولوز" بأن الاقتصاد العالمي سوف يشهد تباطؤاً هذا العام، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الكندي.



ويتوقع البنك المركزي مزيداً من التباطؤ في نمو الاقتصاد بعد تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 بنسبة 3% ثم بنسبة 1.8% في العام الماضي.



وفي سياق منفصل، كشف رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" عن مخاطر على نمو الاقتصاد العالمي أبرزها الحمائية التجارية.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:22 جرينتش عند 0.7437، وسجل أعلى سعر عند 0.746 وأقل سعر عند 0.7431.