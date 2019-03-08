شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوروبا المركزي يخفض توقعات النمو ويطلق جولة جديدة من القروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض بنك أوروبا المركزي فى ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس توقعات النمو الاقتصادي والتضخم فى أوروبا ،وأعلن عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا العام ،وأطلق جولة جديدة من القروض طويلة الآجل لتمويل البنوك الأوروبية.

خفض البنك المركزي توقعاته للنمو خلال 2019 إلى معدل 1.1% من معدل 1.7% متوسط توقعاته السابقة فى كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال ماريو دراغى محافظ البنك المركزي الأوروبي " استمرار عوامل عدم اليقين تجاه الأوضاع السياسية فى أوروبا ،وتصاعد التوترات التجارية العالمية ، مع نقاط الضعف فى الأسواق الناشئة ، عوامل تؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي".

وخفض البنك توقعاته بشأن التضخم بالنظر إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى نسبة 1.2% خلال هذا العام من نسبة 1.6% متوسط توقعاته السابقة.

وأعلن المركزي الأوروبي "ECB" يوم الخميس أنه سيطلق للمرة الثالثة برنامجا جديدا لتحفيز الإقراض المصرفي فى منطقة اليورو.

البرنامج الجديد يركز على عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الآجل " TLTRO" تهدف إلى مساعدة البنوك على تمديد قروض قائمة من المركزي الأوروبي تزيد قيمتها عن 720 مليار يورو ، بهدف تفادي أزمة ائتمانية قد تتفاقم نتيجة التباطؤ الاقتصادي الحالي ، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج من أيلول/سبتمبر القادم وينتهي فى آذار/مارس 2021.