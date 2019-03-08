شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها بدعم جهود "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل خام برنت صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ويرتفع الخام الأمريكي للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، بدعم جهود أوبك فى تحقيق التوازن فى السوق ، بينما هناك ضغوط سلبية تتمثل فى مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة بعد ارتفاع كبير فى مخزونات الخام التجارية.

بحلول الساعة 13:15جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 66.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.82$ ،وسجل أعلى مستوي 66.98$ ،وأدنى مستوي 65.79 $ .

وصعد الخام الأمريكي إلى مستوي 56.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.18 $ ، وسجل أعلى مستوي 56.97$ ،وأدنى مستوي 56.08$.

حققت عقود برنت يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم تخفيضات أوبك ،فى المقابل انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

يدعم الأسعار فى الوقت الحالي الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك " والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم "روسيا" لخفض حوالي 1.2 مليون برميل يوميا ، بهدف تحقيق التوازن فى السوق.

قال بنك جولدمان ساكس إن إستراتيجية أوبك هي إعادة التوازن للسوق بأسرع وقت ممكن قبل الخروج من التخفيضات فى نهاية حزيران/يونيو القادم.

وتوقع البنك الاستثماري الأمريكي زيادة إنتاج المنظمة العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام ليواكب الزيادة المستمرة فى إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

ويدعم ارتفاع الأسعار أيضا العقوبات الأمريكية المفروضة على الصناعات النفطية فى إيران وفنزويلا الدول الأعضاء فى منظمة أوبك.

فى فنزويلا أعلنت شركة النفط الوطنية PDVSA هذا الأسبوع عن حالة طوارئ بحرية بسبب الصعوبات فى توفير الناقلات والأفراد لتصدير النفط إلى الخارج فى ظل العقوبات الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي الأول من آذار/مارس، لتفوق توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.2 مليون برميل.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقرت الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 12.1 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.