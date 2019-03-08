شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع والأنظار على تعليقات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم مستويات الطلب المرتفعة حاليا على العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل تعليقات ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية الهام جدا للأسواق المالية العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوي 96.85 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.76 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.75 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.93 نقطة.

يدعم صعود الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط النزولية التي تواجه عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

ويدعم الدولار أيضا انتعاش احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام ، انتعشت تلك الاحتمالات بعد محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الاتحادي ،وبعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة ،والتي عززت الثقة فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

يركز المستثمرين فى مختلف الأسواق المالية العالمية يوم الخميس على نتائج اجتماع المركزي الأوروبي وتعليقات ماريو دراغى محافظ البنك ، حيث يحظي هذا الاجتماع بأهمية شديدة ، كونه قد يشهد الإعلان عن خطط تحفيزية جديدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الأوروبي ، ويقدم أدلة حول تأخير رفع أسعار الفائدة الأوروبية إلى العام القادم.

تشير معظم توقعات الأسواق إلى إعلان البنك الأوروبي عن خفض توقعات النمو خلال هذا العام ،وعن برنامج للقروض طويلة الآجلة منخفضة التكلفة للبنوك الأوروبية ،الأمر الذي من المتوقع أن يوسع من خسائر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل معظم العملات العالمية خاصة مقابل العملة الأمريكية "الدولار".