شكرا لقرائتكم خبر عن قرار الفائدة الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 7آذار/مارس،حيث ثبت البنك أسعار الفائدة عند المستوي القياسي 0.00% ،بنفس القراءة السابقة معدل 0.00% ،وأشارت التوقعات إلي معدل 0.00%.

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