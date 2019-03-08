شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل مستوى أدنى جديد خلال 3 أشهر بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستوى أدنى جديد خلال ثلاثة أشهر ، بفعل الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، فى انتظار نتائج اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.04$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.06$،وسجلت الأعلى عند 15.10$ ، والأدنى عند 15.01$ الأدنى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.4% ، فى خامس خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم السابع على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند96.93 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الأداء القوي للدولار الأمريكي فى ظل ارتفاع مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وفى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

يواجه اليورو فى الوقت الحالي مخاوف حيال الانخفاض الحاد فى المؤشرات الاقتصادية فى أوروبا ، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه اليوم عن السياسة النقدية ، إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي والإعلان عن برنامج قروض طويلة الآجل للبنوك الأوروبية.