- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التراجع من أعلى مستوى فى 5 أشهر والأنظار على تصريحات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات الأمس أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، يأتي هذا قبيل صدور نتائج اجتماع المركزي الأوروبي وتصريحات "ماريو دراغى" محافظ البنك.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أشهر.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل هبوطه للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ومع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.
تصدر قطاعي السيارات والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بحوالي 2% ، مع حذر المستثمرين انتظارا لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية التجارة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.
يترقب المستثمرين عن كثب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي ، ومؤتمر ماريو دراغى محافظ البنك بحلول الساعة 13:30 جرينتش ، بحثا عن أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية ، خاصة فى ظل التراجع الحاد فى المؤشرات الاقتصادية فى منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.65% ، في ثالث خسارة يومية على التوالي.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس حوالي 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تواصل التراجع من أعلى مستوى فى 5 أشهر والأنظار على تصريحات "ماريو دراغى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.