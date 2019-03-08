شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التراجع من أعلى مستوى فى 5 أشهر والأنظار على تصريحات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من تعاملات الأمس أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، يأتي هذا قبيل صدور نتائج اجتماع المركزي الأوروبي وتصريحات "ماريو دراغى" محافظ البنك.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أشهر.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل هبوطه للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ومع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاعي السيارات والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بحوالي 2% ، مع حذر المستثمرين انتظارا لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية التجارة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.

يترقب المستثمرين عن كثب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي ، ومؤتمر ماريو دراغى محافظ البنك بحلول الساعة 13:30 جرينتش ، بحثا عن أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية ، خاصة فى ظل التراجع الحاد فى المؤشرات الاقتصادية فى منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.65% ، في ثالث خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس حوالي 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.