شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى فى 6 أسابيع قبيل اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، تحت ضغط قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، يأتي هذا التراجع قبيل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,285.15$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,286.21$،وسجلت أعلى مستوي 1,288.51$ ، وأدنى مستوي 1,280.84$ الأدنى منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.25% ، فى خامس خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم المعادن المسعرة بالدولار الأمريكي.

تداول مؤشر الدولار يوم الخميس قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.93 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، وهو ما يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى.

يأتي هذا الأداء القوي للعملة الأمريكية فى ظل مستويات الطلب المرتفعة على الدولار كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه عملات اليورو والجنيه الإسترليني.

يواجه اليورو حاليا مخاوف التراجع الحاد فى وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي ، والجنيه الإسترليني بخلاف الأداء الاقتصادي الضعيف فى المملكة المتحدة ، هناك حالة عدم يقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

وينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم نتائج اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي وتصريحات ماريو دراغى رئيس البنك ،والتي قد تزيد من متاعب اليورو خلال الفترة المقبلة ، لكن من المؤكد إنه فى حال تفكير البنك فى عودة حقبة التحفيز النقدي ، سوف يدعم هذا الأمر ارتفاع مستويات الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 766.59 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.