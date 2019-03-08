شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.96 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق للغاية لثاني أسبوع على التوالي، وبالتزامن مع حيادية المؤشرات الفنية، مما نتوقع استمرار حالة التردد والتذبذب بين المتداولين خلال الأيام والاسابيع القادمة ما بين مستوى 0.90 درهم ومستوى 1.02 درهم حتى اختراق احدهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط