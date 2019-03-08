شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.934 درهم، ملامسا للحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم الحالي عند 0.90درهم، كمستوى اول، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.85 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.95 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.92 وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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