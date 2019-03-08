شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.806 درهم، في ظل شح في كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.75 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.79 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.82 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط