شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.59 درهم، ملامسا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 0.60 درهم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 0.71 درهم، شرط نجاح السهم في تجاوز مستوى 0.60 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.56 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر دار التكافل (DARTAKAFUL) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.