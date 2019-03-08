شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.59 درهم، ملامسا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 0.60 درهم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 0.71 درهم، شرط نجاح السهم في تجاوز مستوى 0.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.56 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد