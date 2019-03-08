شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواجه مستوى المقاومة الحالي عند 1.45 درهم منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1.42 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ حالة من الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.10 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.37 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.45 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط