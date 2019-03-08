شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب ضمن العلم المثلثي الهابط الذي يظهر بالصورة، ولا يزال الاتجاه الهابط مرجحاً بثبات السعر دون مستوى 1302.60، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1275.30.

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