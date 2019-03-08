شكرا لقرائتكم خبر عن سناب يكون دايرفجنس إيجابي – تحليل – 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.23 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه