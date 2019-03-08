شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستند لدعمه الحالي – تحليل – 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده لاكتساب زخماً إيجابياً ، ليستند إلى مستوى الدعم 38.66 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 46.76 إلى 30.56) ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.55% بما يعادل -0.61 نقطة ، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرك ثبات مستوى الدعم 38.66 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 40.57 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه