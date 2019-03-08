شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.37 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة لتصريف تشبعه الشرائي .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 53.51 ، طيلة ثبات الدعم 49.14 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد