سيمانتيك يعاود الانخفاض – تحليل – 07-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.17 نقطة ، أمام تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.79 ، ليستهدف مستوى الدعم 21.05 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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