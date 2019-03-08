شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يعاود الانخفاض – تحليل – 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.17 نقطة ، أمام تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.79 ، ليستهدف مستوى الدعم 21.05 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط