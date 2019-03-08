شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 225.35 ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده علي الارتفاع مجددا ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -1.75 نقطة ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 225.35 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 239.69 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه