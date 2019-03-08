شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمقاومة المحورية 0.7044 ولا يزال دونها حتى الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا التالي عند 0.6900.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط