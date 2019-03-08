شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مقاومة المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ليفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويندفع نحو تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 72.65، في حين يمثل الثبات فوق 64.95 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد