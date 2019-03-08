شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز ونفط الهلال تزيدان إنتاج الغاز من حقل خورمور بنسبة 63% بغضون سنتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة ("بيرل بتروليوم")، وهي ائتلاف تقوده شركتا نفط الهلال ودانة غاز ومقرهما دولة الإمارات، اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق على مدى 20 عاماً، وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الائتلاف بزيادة إنتاج الغاز وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي إضافي يومياً بحلول 2021.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تُعد هذه الزيادة جزء من خطط التوسع التي يقوم الائتلاف بتنفيذها في إقليم كردستان العراق لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه من أجل تلبية الحاجة المحلية الملحة.

وتأتي اتفاقية بيع الغاز الجديدة هذه عقب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين في أغسطس 2017.

تأسس مشروع غاز كردستان في عام 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها شركتا دانة غاز ونفط الهلال مع حكومة إقليم كردستان العراق، حيث منحتهما هذه الاتفاقية حقوقاً حصرية معيّنة لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في إقليم كردستان العراق. وبغضون 15 شهراً فقط من توقيع الاتفاقية، بدأت أعمال إنتاج الغاز في أكتوبر 2008 من المحطة التي كانت قد أنشئت في خورمور.

وفي 2009، شُكِّل ائتلاف بيرل بتروليوم الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال، إلى جانب كل من شركات "أو إم في"، و"إم أو إل"، و"آر دبليو إي" التي انضمت إلى الائتلاف لاحقاً بحصة 10 بالمئة لكل منها.

وسيتضمن مشروع التوسعة الذي يجري تنفيذه في محطة خورمور والبالغة قيمته 700 مليون دولار، إضافة وحدتين جديدتين للإنتاج في محطة خورمور وكذلك حفر آبار جديدة لرفع معدلات الإنتاج الحالية من 400 مليون قدم مكعب يوميًا لتصل إلى 650 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول 2021 بموجب اتفاقية بيع الغاز الجديدة، وإلى 900 مليون قدم مكعب في اليوم بعد ذلك بحلول 2022.

وتعقب هذه التطلعات الإنتاجية مشروع توسعة محطة خورمور الذي تم الانتهاء منه في نوفمبر والذي رفع إنتاجية المحطة بنسبة 30 بالمئة، وقد تضمّن هذا المشروع رفع كفاءة المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية فيها، مما عمل على زيادة مستويات الإنتاج الحالية إلى 106,000 برميل نفط مكافئ يومياً، ما يجعل هذا المشروع أكبر مشروع إقليمي خاص لاستكشاف وإنتاج الغاز في العراق اليوم.

وقد بدأت مساعي بيع الغاز أواخر 2018 بموجب اتفاقية بيع غاز أبرمت في يناير من العام الماضي، حيث تم استلام كامل المدفوعات المستحقة في الوقت المحدد وفقاً للعقد، الأمر الذي يرسخ أسس الثقة بمواصلة الاستثمارات وخطط التوسع التي يعكف الائتلاف على تنفيذها.

ويذكر أن مشروع غاز كردستان الذي تَوّج مؤخراً عشر سنوات من الإنتاج المتواصل، يقوم بتوصيل إمدادات الغاز الطبيعي من حقل خورمور عبر خط أنابيب إلى محطات توليد الكهرباء في بازيان وجمجمال وأربيل، إلى جانب الغاز البترولي المسال والمتكثفات التي تباع في الأسواق المحلية.

وكانت بيرل بتروليوم قد توصلت في أغسطس 2017 إلى تسوية تامة ونهائية لعملية التحكيم التي كانت قائمة مع حكومة إقليم كردستان العراق، بما في ذلك سداد الحكومة للمستحقات السابقة وتأكيد بيرل بتروليوم على التزامها بتعزيز استثماراتها وعملياتها في الإقليم والتي تضم برنامج حفر عدة آبار يجري تنفيذه في حقلي خورمور وجمجمال، وإقامة منشآت إضافية لمعالجة الغاز واستخلاص السوائل النفطية. يتولى تشغيل هذين الحقلين كل من نفط الهلال ودانة غاز بالنيابة عن بيرل بتروليوم.

ويشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروع غاز كردستان يتجاوز في الوقت الحالي 1.6 مليار دولار بمجموع إنتاج تراكمي يفوق ما يعادل 260 مليون برميل نفط مكافئ، مما يسمح بتوفير مليارات الدولارات من خلال استخدام الغاز في توليد الكهرباء وكذلك توفير منافع اقتصادية أوسع نطاقاً لإقليم كردستان وللعراق ككل. وستستمر آثار هذه الخطط والأعمال بالنمو والتوسع مع تكثيف إنتاج الغاز على مدى السنوات القادمة.

وحققت الشركة صافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في 2018، مقابل صافي ربح بلغ 83 مليون دولار (305 مليون درهم) خلال العام 2017.

واقترح مجلس إدارة دانة غاز توزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بواقع 5.5 فلس للسهم، بزيادة 10% عن توزيعات الأرباح المُوزعة عن العام 2017.