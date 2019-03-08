شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدرس رفع الزكاة على البنوك إلى 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري الهيئة العامة للزكاة والضرائب بالسعودية محادثات مع البنوك المحلية بشأن رفع الزكاة إلى 20%، لتصبح متماشية مع النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة.

وأفادت مصادر بأن نسبة الزكاة النهائية قد تكون أقل من 20% ولكن أكثر من الـ10% المعمول بها حالياً، بحسب وكالة بلومبرج.

ويشار إلى أن البنوك السعودية، المُدرجة بالسوق السعودية "تداول"، نهاية ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017، على أن تشمل التسوية السنة المالية 2018.

وكانت قد بدأت المصارف المحلية في السعودية في دفع زكاة بنسبة 10% من الأرباح بعد خصم العوائد على السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات، وقد تم تطبيق هذه النسبة بأثر رجعي لسنوات عديدة، في بعض الحالات تمتد إلى عام 2002.

وكانت المصارف السعودية قبل ذلك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم.