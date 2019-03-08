شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية تستبعد تأثر البنوك السعودية سلبا بما يتردد من رفع نسب الزكاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استبعد رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية، تأثر البنوك السعودية سلبا بما يتردد من أنباء عن رفع نسب الزكاة إلى 20% بدلا من 10% حاليا.

وفي تحليله قال مازن السديري في مقابلة مع قناة العربية أنه استنادا إلى إجمالي قيمة أرباح عام 2018 والتي بلغت 49 مليار ريال، والعائد على رأس المال 14.1%، إذا أخذنا بعين الاعتبار خصم 20% للزكاة بالإضافة للتوزيعات مع 1%، تدفع من الزكاة المتراكمة من سنوات قديمة، سوف يبقى للبنوك السعودية بحدود 5 إلى 6% عائد على رأس المال".

وأوضح أن الأثر ليس كبيرا على القيمة الدفترية للبنوك السعودية، حتى مع دفع التوزيعات النقدية، والمتوسط للبنوك إذا تم استثناء بنكي الأهلي والراجحي يكون 1.4% أقل من المتوسط الخليجي، وفي البنكين ترتفع إلى 1.7%.

وقال:"لأن الأرباح المحققة كبيرة فإن القيمة الدفترية للبنوك بعد خصم كل المدفوعات ستزيد بنحو 5.6% للبنوك".

وأضاف بقوله: "كانت البنوك في السابق تدفع 2.5% على رأس المال ناقص الأصول الثابتة، وتستثني السندات الحكومية، وكان الرقم ضخما ويقترب من 40% من أرباح البنك، ومع ارتفاع كفاءة رأس المال أصبح رقما كبيرا، وتم النظر إلى قاعدة الأرباح ووصلوا لاتفاق أن تكون قيمة الزكاة 10% كما هي عليه الآن مخصوم منها الأرباح التي تأتي من السندات الحكومية".

يشار إلى أن البنوك السعودية، المُدرجة بالسوق السعودية "تداول"، نهاية ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017، على أن تشمل التسوية السنة المالية 2018.