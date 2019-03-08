شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "السعودي للاستثمار" تبحث شراء حصة "ميزوهو المحدودة" برأسمال البنك في 28 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، وذلك للتصويت على شراء البنك لكامل حصة "بنك ميزوهو المحدودة" في البنك والبالغة 18.749 مليون سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك.

وأفاد بنك الاستثمار، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن إجمالي مبلغ شراء يُقدر بـ 253.123 مليون ريال أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة.

ووفقاً للبيان، سيقوم البنك بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، علماً بأن البنك لا ينوي تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة.

ومن المقرر أن يحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس الية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة ان لزم ذلك.

هذا وستبحث الجمعية تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة بنك ميزوهو المحدودة في السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار حقق صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة 2.3 مليارات ريال خلال 2018، مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2017.