شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت الجنوبية" تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة أسمنت المنطقة الجنوبية، بجلسته المنعقدة اليوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2018، بقيمة 140 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" المالي، ستكون الأرباح بما يعادل ريالاً واحداً للسهم الواحد، حيث سيتم التوزيع على إجمالي 140 مليون سهم.

وأفاد البيان بأن أحقية التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2018، بقيمة 140 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 143 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 257 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبتراجع نسبته 44.4%.